Youtube remove entrevista com fala de cunho pedófilo de Jair Bolsonaro

247 - O Youtube decidiu derrubar a entrevista completa de Jair Bolsonaro (PL) ao podcast Paparazzo Rubro-Negro, de que "pintou um clima" com meninas venezuelanas de "14 ou 15 anos", "bonitas", "arrumadinhas”, e que teria entrado em uma casa que, supostamente, explorava a prostituição infantil.

De acordo com reportagem do UOL, o vídeo completo da entrevista foi apagado dos canais dos torcedores e influenciadores do Palmeiras, Flamengo e Vasco que conduziram a conversa na última sexta-feira (14).

Em mensagem encaminhadas aos canais, o Youtube disse que o conteúdo foi removido por violar "a política sobre informações médicas incorretas" da comunidade.

Na madrugada deste domingo (16), Bolsonaro sentiu o golpe e abriu uma live de emergência para tentar explicar fala pedófila. Gravada pouco após a meia noite, Bolsonaro acusou o PT de deturpar a situação e de “ultrapassar todos os limites” e para afirmar que não foi ao local escondido. “O PT recorta pedaços como se eu estivesse atrás de programas. Fiz uma live, foi demonstrado o que estava acontecendo. [O PT] Pega um pedaço e fala 'pintou um clima'? Que vergonha é essa? Sempre combati a pedofilia”, disse.

