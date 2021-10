YouTube derruba mais um canal de Allan dos Santos

Apoie o 247

247 - O canal TV Artigo 220, para onde o Terça Livre migrou após seu banimento do YouTube, foi derrubado pela plataforma de vídeos nesta sexta-feira (22). As publicações estão indisponíveis e a página da conta diz que ela não pode ser acessada do Brasil. Para quem estiver fora do país, os vídeos continuam no ar, informou o perfil do canal no Telegram.

O Google informou que a TV Artigo 220, do blogueiro Allan dos Santos, foi removida "em cumprimento a uma decisão proferida em processo judicial sob segredo de Justiça".

No Telegram, o canal Artigo 220 disse que "é lamentável para nós ver a corte brasileira ANULANDO o Artigo 220 da Constituição", que defende a livre manifestação do pensamento.

Allan dos Santos é investigado no STF em dois inquéritos: o que apura a divulgação de fake news e ataques a integrantes da Corte e também no que identificou a atuação de uma milícia digital que trabalha contra a democracia e as instituições no país. O blogueiro bolsonarista teve sua prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

