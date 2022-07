Youtube remove live com mentiras e desinformação sobre o sistema eleitoral de mais 21 canais de aliados de Bolsonaro

Live foi excluída dos canais dos deputados federais Eduardo Bolsonaro e Carlos Jordy, do senador Flávio Bolsonaro e do deputado estadual Gil Diniz, entre outros edit

247 - O Youtube removeu de diversos canais e perfis bolsonaristas uma live em que Jair Bolsonaro (PL) disseminava fake news e teorias da conspiração contra as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro. A live, datada de julho de 2021, foi excluída dos canais dos deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Carlos Jordy (PL-RJ), do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e do deputado estadual Gil Diniz (PL-SP). No dia 18 de julho, a plataforma já havia o vídeo do perfil de Jair Bolsonaro.

“De acordo com a Novelo Data, além do canal do presidente, outros 21 perfis bolsonaristas também tiveram o mesmo vídeo bloqueado. Mesmo assim, segundo a consultoria, a mesma live segue no ar nos canais Pingos nos Is e na TV Brasil”, informa o site Sonar.

Em março deste ano, o YouTube anunciou medidas mais duras para coibir a veiculação de vídeos com fake news sobre a existência de supostas fraudes nas eleições de 2018. Desde então, a plataforma já excluiu 93 vídeos com informações falsas sobre o sistema eleitoral.

Ainda segundo a reportagem, com o novo bloqueio, “os canais de Eduardo, Flávio, Gil e Jordy já receberam respectivamente um total de cinco, cinco, três e quatro punições da plataforma de vídeos”.

