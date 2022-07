YouTube derruba live de Bolsonaro de 2021 sobre urnas eletrônicas e analisa falas golpistas a embaixadores

Plataforma avalia se irá manter no ar a transmissão do encontro que Bolsonaro teve com embaixadores para atacar o sistema eleitoral edit

247 - O YouTube retirou do ar uma live de 2021 em que Jair Bolsonaro (PL) cita teorias conspiratórias contra as eleições, além de realizar ataques ao sistema de votação e à Justiça Eleitoral. A live foi derrubada na segunda-feira (18), mesmo dia em que Bolsonaro realizou uma reunião com embaixadores estrangeiros para levantar, sem quaisquer provas, dúvidas sobre o pleito de outubro.

De acordo com a Folha de S.Paulo, a plataforma agora avalia se irá manter no ar a transmissão do encontro realizado ontem que utilizou parte do conteúdo da live anterior para embasar as fake news repassadas ao corpo de diplomatas estrangeiros. Os vídeos ainda estão disponíveis no Facebook e nos canais de Jair Bolsonaro e da TV Brasil, emissora pública que foi utilizada por ele para questionar a segurança do sistema eleitoral.

O YouTube adotou, em março deste ano, uma política mais dura em relação a conteúdos que contenham alegações falsas de fraudes, erros ou problemas técnicos sobre a eleição de 2018. Bolsonaro mesmo já teve vários vídeos removidos em função das notícias falsas veiculadas por ele sobre o assunto.

O sistema de urnas eletrônicas foi adotado pelo Brasil em 1996. Desde então não foi registrado nenhum caso de fraude eleitoral, apesar das alegações nunca comprovadas por parte de Bolsonaro e seus apoiadores.

Um inquérito da Polícia Federal também apontou que as urnas eletrônicas são seguras e que as alegações de que elas poderiam ser fraudadas não passam de mentiras e teorias da conspiração.

