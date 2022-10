Zé de Abreu à Folha: seja honesta uma vez na vida e se assuma

Apoie o 247

247 - O ator José de Abreu cobrou da Folha de S. Paulo que declare apoio formal à candidatura de Jair Bolsonaro, ao criticar o editorial de primeira página , em que o jornal diz que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está obrigado a dizer o que fará na economia.

"Bora, @folha, assumir bozo como candidato? Seja honesta uma vez na vida!", escreveu Zé de Abreu pelo Twitter.

Lula, como todos sabem, governou o Brasil durante oito anos e apresentou os melhores resultados econômicos da história do Brasil: crescimento médio de 4,5%, geração de 10 milhões de empregos, retirada de 40 milhões de pessoas da pobreza, acumulação de US$ 300 bilhões em reservas internacionais, pagamento da dívida externa, controle da inflação, e equilíbrio das contas públicas, o que fez com que o Brasil alcançasse o posto de sexta maior economia do mundo – hoje, depois da 'ponte para o futuro' apoiada pela Folha, é a décima-terceira.

O jornalista Luis Costa Pinto afirmou nas redes sociais que “ editorial da Folha de S.Paulo deste domingo é uma das peças mais sabujas e abjetas da história da publicação da Barão de Limeira”.

Ele ainda criticou o atual dono do jornal, Luiz Frias, um banqueiro, que “precisou de favores do Banco Central e do Ministério da Economia no curso do governo Bolsonaro. Destroçou o DataFolha meses antes do início do período eleitoral. Por vergonha, nunca declarou adesão a Bolsonaro. Mas, prefere-o”.

“É Luiz Frias, e não Lula, quem precisa dizer algo ao Brasil e aos brasileiros antes do 2° turno: a Folha vai seguir brincando de traçar falsas simetrias para o momento brasileiro? A Folha ainda acredita que ela, seu dono e os amigos dele na Faria Lima podem tutelar Bolsonaro?”

“O editorial da Folha de S.Paulo neste 9 de outubro, três domingos antes de uma eleição decisiva para a História do Brasil, não é um desserviço à Democracia. É uma canalhice. É uma sabujice. É um gesto covarde de quem não se assume, não assume o lado que tem.

