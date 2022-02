62% dos eleitores americanos acreditam que Putin não teria autorizado ação militar na Ucrânia se Trump fosse presidente

Apoie o 247

247 - Pesquisa realizada pelo Harvard Center for American Political Studies (CAPS)-Harris Poll divulgada na sexta-feira, 25, aponta que 62% dos eleitores americanos acreditam que Vladimir Putin não teria ordenado a ação militar na Ucrânia se Donald Trump fosse o presidente dos Estados Unidos. As informações foram publicadas no jornal The Hill.

De acordo com o levantamento, 85% dos republicanos e 38% dos democratas responderam dessa maneira.

A administração Trump promoveu boas relações com a Rússia, ao, por exemplo, defender que o país ingressasse no G-7. Em contrapartida, o atual presidente dos EUA, Joe Biden, adota um tom belicista. Biden já chamou Putin de "assassino".

"A maioria dos americanos entrevistados -- 59 por cento -- também disse acreditar que o presidente russo autorizou as movimentações para a Ucrânia porque viu fraqueza em Biden, enquanto 41 por cento disseram que isso não foi um fator na decisão de Putin", escreve o jornal.

O levantamento foi realizado entre 23 e 24 de fevereiro com 2026 eleitores registrados. A pesquisa adotou como base uma amostra online extraída do Harris Panel e ponderada para refletir dados demográficos. Como uma amostra online representativa, ela não relata um intervalo de confiança de probabilidade.

