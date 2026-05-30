A surpreendente reviravolta no caso dos sobreviventes de caverna no Laos

247 - Sobreviventes de caverna no Laos saem sozinhos e surpreendem resgate após passarem dez dias presos em túneis subterrâneos inundados, enquanto equipes especializadas se preparavam para entrar no local. As informações são da CNN.

Quatro homens conseguiram escapar de uma caverna na província de Xaisomboun, no centro do Laos, depois de ficarem presos desde 20 de maio. Eles saíram andando e rastejando por conta própria, em uma reviravolta inesperada para os socorristas que organizavam uma operação de mergulho para tentar retirá-los.

De acordo com Bounkham Luanglath, da Associação de Voluntários do Povo Laosiano, o grupo conseguiu atravessar os túneis subterrâneos sem ajuda direta porque o nível da água dentro da caverna havia baixado de forma significativa. A queda no volume de água foi decisiva para permitir que os homens avançassem pelo caminho de saída.

A saída dos sobreviventes surpreendeu os mergulhadores de resgate, que já se preparavam para entrar na caverna inundada. A operação vinha sendo conduzida em meio a condições difíceis, depois que fortes chuvas provocaram um deslizamento de terra e bloquearam a passagem usada pelo grupo.

Durante a noite, equipes realizaram operações emergenciais de bombeamento para reduzir o nível da água no interior da caverna. O trabalho abriu novas possibilidades para a retirada dos presos, embora a saída dos quatro homens tenha ocorrido antes da entrada planejada dos mergulhadores.

O estado de saúde dos resgatados ainda não estava claro após o período prolongado no subsolo. Eles permaneceram mais de uma semana sem acesso regular a comida e água, em uma situação considerada de alto risco pelas equipes envolvidas na operação.

Na noite de sexta-feira, 30, no horário local, outro morador já havia sido retirado da caverna. Com a saída dos quatro homens neste sábado, o número de resgatados aumentou, mas a operação ainda não foi encerrada.

Duas pessoas continuam desaparecidas. Segundo as informações disponíveis, acredita-se que elas tenham entrado na caverna antes dos demais homens. As equipes de resgate afirmaram que avaliam a situação e planejam os próximos passos da busca.

As sete pessoas entraram na caverna em 20 de maio em busca de ouro. O grupo ficou preso depois que fortes chuvas causaram um deslizamento de terra, conforme relataram um grupo de resgate local e a agência estatal Lao Phattana News.

A província de Xaisomboun, onde fica a caverna, está localizada na região central do Laos. O caso mobilizou equipes de resgate e voluntários em uma operação marcada pela dificuldade de acesso, pela inundação dos túneis e pela incerteza sobre as condições das pessoas que ainda não foram localizadas.

Mesmo após a saída dos quatro sobreviventes, as autoridades mantêm a operação em andamento. O foco agora é localizar os dois desaparecidos e avaliar com segurança as condições internas da caverna, que segue oferecendo riscos após dias de chuva, bloqueios e alagamentos.