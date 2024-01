Alemanha prevê "possível" guerra contra a Rússia nos próximos 5 a oito anos, diz ministro

Apoie o 247

247 - O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, prevê que a Otan pode entrar em guerra contra a Rússia nos próximos 5 a oito anos. Ele disse que isso somente ocorreria se a Rússia atacasse algum país da aliança.

"Ouvimos ameaças do Kremlin quase todos os dias... por isso temos de ter em conta que Vladimir Putin poderá até atacar um país da Otan um dia", disse Pistorius ao canal alemão Der Tagesspiegel numa entrevista publicada nesta sexta-feira (19).

“Nossos especialistas esperam um período de cinco a oito anos em que isso será possível”, disse ele, em referência à possibilidade de um ataque russo.

Recentemente, o almirante holandês Rob Bauer, presidente do comitê militar da Otan, admitiu que a aliança se prepara para uma guerra contra a Rússia. As declarações ocorrem em meio a crescentes tensões geopolíticas e antecedem o maior exercício militar da Otan desde a Guerra Fria.

