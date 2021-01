Angela Merkel condena decisão do Twitter de banir conta de Trump

247 - A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, condenou a decisão do Twitter de bloquear a conta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicano).

“A chanceler considera problemático que a conta do presidente tenha sido suspensa permanentemente”, afirmou o porta-voz de Merkel, Steffen Seibert.

“O direito à liberdade de opinião é de fundamental importância”, disse o porta-voz em Berlim nesta segunda-feira, 11.

Segundo Seibert, o Twitter foi certo ao marcar as postagens de Trump com advertências, mas foi longe demais ao bloquear a conta. Ele ainda disse que o governo, não empresas privadas, deveriam decidir sobre limitações da liberdade de expressão.

Para bloquear a conta do presidente norte-americano, a rede social alegou que Trump realizou postagens que incentivaram novamente manifestações como a do dia 6 de janeiro, quando seus apoiadores invadiram o Capitólio - sede do Legislativo norte-americano.

O conhecimento liberta. Saiba mais