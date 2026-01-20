Antes de ser humilhado por Trump, Macron defendeu ações imperialistas na Síria e no Irã

247 - Uma troca de mensagens entre os presidentes da França e dos Estados Unidos ganhou repercussão internacional após Donald Trump divulgar em sua própria rede social uma mensagem privada enviada pelo presidente da França, Emmanuel Macron. Na mensagem, o líder francês afirma não compreender a postura de Trump em relação à Groenlândia e solicita uma conversa direta para tratar do assunto.

Na mesma mensagem, o presidente francês afirma que há áreas de entendimento entre os dois governos e cita explicitamente o Irã e a Síria como exemplos de temas nos quais, segundo ele, existe concordância entre Paris e Washington. A tentativa de demonstrar convergência política, no entanto, não evitou a reação pública de Trump.

O presidente dos Estados Unidos optou por não responder ao contato. Em vez disso, Trump publicou um print da mensagem recebida, expondo o teor da comunicação diplomática, segundo registro feito pelo próprio Trump em sua rede social.

Na publicação, Trump também elevou o tom ao ameaçar impor uma tarifa de 200% sobre o vinho e o champanhe franceses. A medida, segundo ele, seria adotada caso Macron não aceite integrar o chamado “Conselho da Paz”, estrutura descrita pelo presidente dos Estados Unidos como uma espécie de ONU privada criada por ele.

A divulgação da mensagem privada gerou repercussão por envolver um canal direto entre chefes de Estado e por expor divergências sensíveis na política internacional, especialmente em torno da Groenlândia, tema que já havia provocado tensões diplomáticas anteriores.

Ao tornar pública a comunicação, Trump reforçou sua estratégia de utilizar as redes sociais como instrumento político e diplomático, ampliando o alcance de disputas que tradicionalmente seriam tratadas de forma reservada entre governos.