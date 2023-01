Após assegurar tanques, Kiev pressiona por entregas de caças

Apoie o 247

247 - Após assegurar o fornecimento de tanques de seus parceiros ocidentais, a Ucrânia agora pressionará por entregas caças de quarta geração, como o F-16 dos EUA, disse um assessor do ministro da Defesa da Ucrânia nesta quarta-feira (25).



A Alemanha anunciou planos de fornecer tanques Leopard 2 na quarta-feira (25), pondo fim a semanas de impasse diplomático sobre o assunto. Os Estados Unidos anunciaram que também entregarão tanques ao país invadido, do tipo Abrams.



"O próximo grande obstáculo agora serão os caças", disse Yuriy Sak, que assessora o ministro da Defesa, Oleksiy Reznikov, à agência Reuters.



A Força Aérea da Ucrânia tem uma frota de antigos caças da era soviética que saíram da linha de montagem antes mesmo de Kiev declarar sua independência, há mais de 31 anos. Os aviões de guerra são usados ​​para missões de interceptação e para atacar posições russas.

"Se os conseguirmos (caças ocidentais), as vantagens no campo de batalha serão imensas... Não são apenas os F-16: aeronaves de quarta geração, é isso que queremos". (Com Reuters).

