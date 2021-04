Após descoberta de nova variante da Covid-19 na Índia, Alemanha e Irã restringem viagens ao país

Sputnik - Autoridades da Alemanha e do Irã anunciaram limitações temporárias no tráfego de passageiros com a Índia, onde uma nova variante do vírus SARS-CoV-2, com mutação tripla, foi descoberta no início desta semana.

A decisão dos dois países vem em meio ao avanço acelerado da Covid-19 na Índia. Nas últimas semanas, o país tem relatado uma explosão do número de casos diários da doença. Apenas na sexta-feira (23), mais de 346 mil novos casos de Covid-19 foram confirmados no país asiático. A piora instalou um caos hospitalar no país, incluindo a escassez de oxigênio para pacientes em diversas regiões.

Na quarta-feira (21), uma variante do vírus, denominada B.1.618, foi descoberta no estado indiano de Bengala Ocidental, no leste da Índia, aumentando ainda mais a preocupação das autoridades com a atual situação da pandemia no país.

Em reação, neste sábado (24), o ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, afirmou em entrevista publicada pelo jornal Bild, que seu país limitará as viagens com a Índia.

"Para não prejudicar nossa campanha de vacinação, precisamos limitar significativamente nosso tráfego de passageiros com a Índia", disse o ministro. A partir da noite do domingo (25), apenas cidadãos alemães poderão cruzar a fronteira da Índia para a Alemanha.

Além disso, Spahn também afirmou que a Alemanha adicionará a Índia à sua lista de países de alto risco em breve. Todas as pessoas com mais de seis anos que viajam de tais países devem fazer um teste de Covid-19 e isolar-se na chegada ao território alemão.

Já o Irã anunciou que proibirá totalmente o tráfego aéreo com a Índia, bem como com o Paquistão, a partir da noite do domingo (25), de acordo com o porta-voz da Organização de Aviação Civil iraniana, Hassan Zibakhsh.

"As limitações de voos se aplicam a 41 países", disse Zibakhsh, conforme citado pela agência de notícias iraniana Mehr.

Cientistas indianos acreditam que a nova variante descoberta no país tem transmissão mais rápida do que qualquer outra anteriormente conhecida e infecta adultos e jovens da mesma forma.

A Índia, um dos principais fabricantes de vacinas do mundo, tem uma das campanhas de vacinação contra a Covid-19 mais avançadas do mundo, em números absolutos. Conforme o painel do site Our World in Data, o país já aplicou pelo menos uma dose de vacina contra o novo coronavírus em mais de 115 milhões de pessoas. A Índia, porém, tem a segunda maior população do mundo, com cerca de 1,4 bilhão de habitantes, o que dificulta a tarefa de imunização coletiva.

O país é um dos mais impactados pela pandemia até agora, sendo o segundo colocado em números absolutos de casos da doença - atrás apenas dos Estados Unidos -, com cerca de 16,6 milhões de casos confirmados. Quase 190 mil indianos morreram de Covid-19 desde o início da crise. Os dados são da Universidade Johns Hopkins.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.