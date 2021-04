Tsunami de Covid na Índia leva mundo a recorde mundial de novos casos diários

Com explosão de casos de Covid-19 na Índia, mundo registrou mais de 893.000 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, número recorde na contagem diária edit

247, com Reuters - Hospitais superlotados na Índia imploraram por suprimentos de oxigênio neste sábado, 24, enquanto as infecções por coronavírus no país dispararam novamente durante a noite.

Enquanto isso, o mundo registrou mais de 893.000 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, número recorde na contagem diária, segundo a AFP.

O centro do surgimento dos novos casos é a Índia, que contabilizou 346.786 neste sábado.

O recorde global anterior ocorreu em 8 de janeiro, com 819.000 novos casos registrados num único dia.

Uma nova variante descoberta na Índia fez uma nova onda da doença explodir entre os indianos. A rede hospitalar também está pressionada, tendo sido registradas unidades de saúde lotadas e falta de leitos, remédios e oxigênio.

Diante do grave cenário, cemitérios e crematórios não conseguem atender a demanda. Em Nova Delhi foi realizada uma cerimônia de cremação em massa nesta quinta-feira.

