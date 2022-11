Após eleição, republicanos dos EUA anunciam investigação de filho de Biden e possíveis impeachments

Mesmo com vitória apertada, republicanos chegaram "com tudo" no Congresso norte-americano e querem investigar Hunter Biden, assim como a retirada dos EUA do Afeganistão edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik Brasil - Os republicanos da Câmara dos Deputados dos EUA anunciaram uma investigação formal sobre as atividades de Hunter Biden, filho do presidente Joe Biden, citando possíveis atividades criminosas.

"Hoje [17] vamos fornecer a vocês algo com o qual nem todos estão acostumados com relação às investigações do Congresso, e isso é evidência", disse James Comer em entrevista coletiva em Washington nesta quinta-feira (17) ao lado do deputado Jim Jordan e outros republicanos.

O deputado James Comer, novo presidente do Comitê de Supervisão da Câmara, disse que uma investigação sobre Hunter e outros membros e associados da família Biden será uma prioridade enquanto os republicanos tentam determinar se as atividades comerciais da família "comprometem a segurança nacional dos EUA e a capacidade do presidente Biden de liderar com imparcialidade".

Os republicanos alegam que Hunter Biden usou a bem-sucedida carreira política de seu pai para enriquecer: ele ingressou no conselho de uma empresa ucraniana de gás natural em 2019 e uma empresa de investimentos, ajudando uma empresa chinesa a comprar uma mina de cobalto congolesa de uma companhia norte-americana em 2016, entre outros esforços financeiros, de acordo com a NBC News.

"Hunter e outros membros da família Biden têm o padrão de vender acesso aos mais altos níveis do governo para enriquecer. O povo americano merece saber se as conexões do presidente com os negócios de sua família ocorreram às custas dos interesses americanos e se representam uma ameaça à segurança nacional", afirmou Comer.

Segundo a mídia, Comer e republicanos do Senado também prometem investigar o dr. Anthony Fauci, diretor aposentado do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, que se tornou o rosto da resposta do governo à COVID-19.

Impeachments

Ainda de acordo com a NBC News, depois que os democratas impugnaram o ex-presidente Donald Trump duas vezes, alguns de seus aliados leais no Congresso "estão procurando vingança".

A deputada Marjorie Taylor Greene, apresentou vários artigos de impeachment contra Biden e Garland neste Congresso, embora McCarthy tenha dito que até agora não viu nada que chegue ao nível de impeachment.

Um número crescente de republicanos também diz que está de olho no impeachment do secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, criticando sua forma de lidar com o aumento de passagem de pessoas na fronteira.

"A era do governo democrata de partido único em Washington acabou. Washington agora tem controle e equilíbrio. O povo americano tem uma palavra a dizer em seu governo", acrescentou McCarthy hoje (17).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.