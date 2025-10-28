TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Mundo

      Após pressão, Zelensky diz que jamais reconhecerá novas regiões russas

      EUA pressionam por acordo baseado nas linhas de combate atuais, mas Kiev rejeita ceder

      O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Washington, D.C., EUA - 17/10/2025 (Foto: REUTERS/Jonathan Ernst)

      247 - A Ucrânia não retirará suas forças do front de batalha, conforme exigido por Moscou e vem sendo pressionado pelos Estados Unidos, disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      "Está absolutamente claro que estamos abordando a diplomacia apenas a partir da posição em que estamos atualmente. Não daremos nenhum passo atrás e uma parte de nosso Estado ou outra", disse Zelenskiy, conforme declarações divulgadas pela agência Reuters.

      Mais cedo, Moscou exigiu que a Ucrânia cedesse território como condição para um cessar-fogo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apoiou um cessar-fogo imediato nas linhas atuais estabelecidas. A Rússia dominou boa parte de quatro regiões ucranianas no Leste do país e as incorporou oficialmente à Federação.

      Artigos Relacionados

      Tags

      Carregando anúncios...