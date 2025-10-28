Após pressão, Zelensky diz que jamais reconhecerá novas regiões russas

247 - A Ucrânia não retirará suas forças do front de batalha, conforme exigido por Moscou e vem sendo pressionado pelos Estados Unidos, disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"Está absolutamente claro que estamos abordando a diplomacia apenas a partir da posição em que estamos atualmente. Não daremos nenhum passo atrás e uma parte de nosso Estado ou outra", disse Zelenskiy, conforme declarações divulgadas pela agência Reuters.

Mais cedo, Moscou exigiu que a Ucrânia cedesse território como condição para um cessar-fogo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apoiou um cessar-fogo imediato nas linhas atuais estabelecidas. A Rússia dominou boa parte de quatro regiões ucranianas no Leste do país e as incorporou oficialmente à Federação.