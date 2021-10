Após tiro acidental, Alec Baldwin perguntou por que recebeu uma 'arma quente'

Baldwin atirou acidentalmente durante as filmagens de seu próximo filme, o faroeste "Rust", matando a diretora de fotografia, Halyna Hutchins, de 42 anos, e ferindo o diretor do filme, Joel Souza, de 48 edit

247 - Após disparos acidentais que mataram uma integrante da equipe do filme "Rust", o ator norte-americano Alec Baldwin perguntou por que recebeu uma "arma quente" - que contém munição - e afirmou que nunca havia segurado uma similar, disse uma testemunha ao portal Showbiz 411. A reportagem é do portal O Globo.

Baldwin atirou acidentalmente durante as filmagens de seu próximo filme, o faroeste "Rust", matando a diretora de fotografia, Halyna Hutchins, de 42 anos, e ferindo o diretor do filme, Joel Souza, de 48. De acordo com a testemunha ouvida pelo Showbiz 411, o mesmo disparo atingiu as duas vítimas.

Segundo Juan Rios, porta-voz do gabinete do xerife no Condado de Santa Fé, no Novo México, local das gravações, as circunstâncias do tiroteio estão sendo investigadas. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (21). Após o depoimentos, o ator foi visto chorando na entrada da delegacia.

Rios afirmou que o tiroteio no Rancho Bonanza Creek aconteceu no meio de uma cena que estava sendo ensaiadaou filmada. A polícia entrevistou as pessoas presentes no set para entender o que de fato ocorreu. “Estamos tentando determinar, agora, como e que tipo de projétil foi usado na arma de fogo”, disse ele, acrescentando que as autoridades não haviam entrado com nenhuma acusação contra ninguém da equipe de produção.

