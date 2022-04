Argentina e Chile buscam aprofundar vínculos em primeira viagem de Boric ao exterior

O líder chileno de centro-esquerda viajou no domingo para a Argentina em uma tentativa de aprofundar laços com um dos seus principais parceiros comerciais edit

BUENOS AIRES (Reuters) - Argentina e Chile trabalharão juntos em questões econômicas, energéticas e culturais, disseram nesta segunda-feira (4) os presidentes dos dois países, que se reuniram em Buenos Aires durante a simbólica primeira viagem do presidente chileno, Gabriel Boric, ao exterior.

O líder chileno de centro-esquerda, que assumiu o poder no mês passado, viajou no domingo para a Argentina junto com uma comitiva de empresários e uma delegação cultural, em uma tentativa de aprofundar laços com um dos seus principais parceiros comerciais.

“Temos desafios que são profundamente compartilhados”, afirmou Boric em uma entrevista coletiva em conjunto com Alberto Fernández, o presidente argentino de centro-esquerda com o qual mostrou grande afinidade.

O Chile é o quinto parceiro comercial da Argentina e um de seus principais investidores.

Em janeiro de 2022, a Argentina exportou 351 milhões de dólares ao Chile --incluindo gás líquido--, enquanto as importações do seu vizinho chegaram a 53 milhões de dólares, segundo dados oficiais.

Os presidentes também conversaram sobre questões politicamente sensíveis, como o conflito mapuche no sul e a situação do ex-guerrilheiro chileno Sergio Apablaza, que vive na Argentina e aguarda uma decisão judicial para saber se será extraditado ao Chile pelo assassinato de um senador em 1991.

O líder chileno participou das reuniões e atos oficiais habituais, mas também reservou tempo para fugir do protocolo e caminhar por Buenos Aires e visitar livrarias.

