Ataque a tiros em escola deixa 10 mortos no Canadá

247 - Um ataque a tiros em uma escola secundária na cidade de Tumbler Ridge, na província da Colúmbia Britânica, deixou dez mortos na terça-feira (10), incluindo a própria atiradora. O episódio é considerado um dos mais letais da história recente do Canadá e provocou comoção nacional.

As informações foram divulgadas pela agência Reuters, com base em dados da Polícia Montada Real Canadense (RCMP) e autoridades locais. Segundo a polícia, seis vítimas foram encontradas sem vida dentro da Tumbler Ridge Secondary School, enquanto outras duas morreram em uma residência ligada ao caso. Uma nona vítima não resistiu aos ferimentos a caminho do hospital.

De acordo com as autoridades, pelo menos duas pessoas permanecem hospitalizadas em estado grave ou com risco de morte. Outras 25 receberam atendimento médico por ferimentos considerados leves.

Um alerta policial emitido durante a ocorrência informava que se tratava de “uma mulher de vestido e cabelos castanhos”. Posteriormente, o superintendente Ken Floyd confirmou, em entrevista coletiva, que a pessoa descrita no alerta era a mesma encontrada morta no interior da escola, aparentemente vítima de um ferimento autoinfligido. A polícia afirmou não haver indícios de outros suspeitos nem risco contínuo à população.

As autoridades não detalharam quantas das vítimas eram menores de idade. A Tumbler Ridge Secondary School atende cerca de 160 estudantes do 7º ao 12º ano, com idades entre 12 e 18 anos, conforme informações disponíveis no site da instituição. A escola permanecerá fechada pelo restante da semana, e serviços de apoio psicológico serão oferecidos à comunidade escolar.

Tumbler Ridge é um município remoto com aproximadamente 2,4 mil habitantes, situado no norte da Colúmbia Britânica, a cerca de 1.155 quilômetros de Vancouver, em uma região montanhosa próxima às Montanhas Rochosas.

O primeiro-ministro da Colúmbia Britânica, David Eby, lamentou o ocorrido. “É difícil saber o que dizer numa noite como esta. É o tipo de coisa que parece acontecer em outros lugares e não perto de casa”, afirmou a jornalistas.

A ministra de Segurança Pública da província, Nina Krieger, destacou a rápida resposta das forças locais. “This is a small, tight-knit community with a small RCMP detachment as well, who responded in two minutes, no doubt saving lives today”, declarou a repórteres, ressaltando que o destacamento policial chegou ao local dois minutos após o primeiro chamado.

O ataque ocorre em um país que, embora registre menos casos desse tipo em comparação com os Estados Unidos, já enfrentou episódios marcantes de violência armada. Em abril de 2020, um homem de 51 anos matou 22 pessoas na província da Nova Escócia ao longo de 13 horas antes de ser morto pela polícia. Já em dezembro de 1989, um atirador assassinou 14 estudantes na Escola Politécnica de Montreal, no pior ataque já registrado em uma instituição de ensino no país.

Em razão da tragédia, o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, adiou um anúncio previsto para quarta-feira (11), em Halifax, sobre uma nova Estratégia Industrial de Defesa, além de uma viagem à Alemanha para a Conferência de Segurança de Munique, informou um porta-voz.

Em publicação na rede social X, Carney manifestou pesar pelo ocorrido. “Estou devastado com os horríveis tiroteios ocorridos hoje em Tumbler Ridge, na Colúmbia Britânica. Minhas orações e minhas mais profundas condolências estão com as famílias e amigos que perderam entes queridos nesses terríveis atos de violência”,escreveu.

As investigações sobre a motivação do ataque seguem em andamento, enquanto a pequena comunidade do norte canadense tenta lidar com o impacto de um dos episódios mais graves de violência armada já registrados no país.