Ataques de EUA e Israel atingem 105 alvos civis no Irã, diz Crescente Vermelho

247 - Forças militares dos Estados Unidos e de Israel já atingiram ao menos 105 áreas civis no Irã desde o último sábado, segundo levantamento divulgado pela Sociedade do Crescente Vermelho Iraniano. A organização humanitária equivalente à Criz Vermelha Internaiconal afirma ter documentado uma série de ataques em diversas regiões do país.

De acordo com dados divulgados pela entidade e reproduzidos pela rede Al Jazeera, foram registrados 1.332 ataques realizados por forças americanas e israelenses, com incursões identificadas em 636 locais diferentes dentro do território iraniano.

O Crescente Vermelho informou que os bombardeios e operações militares atingiram uma ampla variedade de áreas, incluindo infraestruturas civis. Entre os alvos identificados estão pelo menos 105 áreas civis, além de instalações humanitárias e de saúde.

Segundo a organização, os ataques também atingiram 14 instalações médicas e sete edifícios vinculados à Cruz Vermelha, estruturas protegidas pelo direito humanitário internacional.

O levantamento aponta ainda que, ao todo, pelo menos 174 cidades iranianas foram afetadas pelas ações militares registradas desde o início da ofensiva.