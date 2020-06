Autópsia confirma: George Floyd foi morto por asfixia

247 - Uma autópsia independente pedida pela família do ex-segurança George Floyd comprovou que a razão da morte foi asfixia.

Floyd foi assassinado por um policial em Mineápolis, nos Estados Unidos, que se ajoelhou em seu pescoço enquanto ele dizia que não conseguia respirar. O policial, Derek Chauvin, foi preso e transferido para prisão de segurança máxima , em Oak Park Heights (Minnesota).

A brutal morte de Floyd gerou uma onda de revoltas nos Estados Unidos que fez até o presidente do país, Donald Trump, se abrigar no bunker da Casa Branca em razão dos protestos em Washington, capital estadunidense.

De acordo com advogados da família de George Floyd, a autópsia mostrou que o joelho do policial cortou o fluxo de sangue para o cérebro do ex-segurança. O peso sobre as costas de Floyd também dificultou sua respiração.

