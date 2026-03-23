Avião da Air Canada colide com caminhão de bombeiros em aeroporto de Nova York e deixa mortos (vídeo)

247 - Um grave acidente aéreo foi registrado na noite de domingo (22) no Aeroporto LaGuardia, em Nova York, envolvendo uma aeronave operada pela Air Canada. A colisão com um caminhão de bombeiros na pista resultou na morte do piloto e do copiloto, além de deixar ao menos duas pessoas feridas. As informações foram divulgadas pela CNN, com base em fontes policiais.

De acordo com a Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey, o acidente ocorreu por volta das 23h40 (horário local), quando um voo operado pela Jazz Aviation — que atuava em nome da Air Canada — colidiu com um veículo de resgate e combate a incêndio que já estava em atendimento a outra ocorrência no aeroporto.“Os protocolos de resposta a emergências foram imediatamente ativados”, disse o porta-voz. “O aeroporto está atualmente fechado para facilitar a resposta e permitir uma investigação completa".

O avião envolvido no acidente, um modelo CRJ-900, transportava 72 passageiros e quatro tripulantes, segundo informações preliminares divulgadas pela companhia aérea. A aeronave fazia o voo 8646, partindo do Aeroporto Internacional Pierre Elliott Trudeau, em Montreal, com destino a Nova York.

Dados do site de monitoramento aéreo FlightRadar24 indicam que o avião decolou pouco depois das 22h30 e pousou cerca de uma hora depois. Pouco antes da colisão, a aeronave ainda se deslocava a aproximadamente 210 km/h.Segundo informações obtidas pela CNN, duas pessoas que estavam no caminhão de bombeiros ficaram feridas. O veículo havia sido liberado de uma ocorrência anterior e seguia para atender outro chamado envolvendo um voo que relatava um odor desconhecido na cabine.

Registros de áudio da comunicação entre a torre de controle e equipes em solo revelam os momentos que antecederam o acidente. Em determinado trecho, um controlador autoriza a travessia de um caminhão pela pista, mas segundos depois tenta interromper a ação ao perceber o risco iminente.“JAZZ 646, vejo que você colidiu com o veículo. Mantenha a posição. Sei que você não pode se mover. Veículos estão a caminho”, diz um controlador de tráfego aéreo em um áudio capturado pelo site LiveATC.net .

Imagens e vídeos divulgados nas redes sociais mostram a parte frontal da aeronave com danos significativos, enquanto equipes de emergência cercavam o local. Um repórter da CNN que esteve no aeroporto durante a madrugada relatou intensa movimentação de veículos de resgate na pista.Após o impacto, a Administração Federal de Aviação determinou a suspensão imediata das operações no aeroporto devido a uma “emergência com a aeronave”. A previsão inicial era de que o terminal permanecesse fechado até a tarde de segunda-feira (23).

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes informou que enviaria uma equipe ao local para investigar as causas do acidente.O episódio ocorre em meio a um cenário de dificuldades operacionais nos aeroportos dos Estados Unidos. A escassez de recursos para o Departamento de Segurança Interna tem afetado o funcionamento da Administração de Segurança de Transporte, com relatos de ausência significativa de agentes e longas filas nos controles de segurança.

Além disso, autoridades federais anunciaram o envio de agentes do Serviço de Imigração e Alfândega para auxiliar nas operações aeroportuárias diante da crise.Antes do acidente, o Aeroporto LaGuardia já havia emitido alertas sobre possíveis atrasos devido às condições climáticas adversas, com registro de chuva leve e neblina na região. As circunstâncias exatas da colisão ainda serão apuradas pelas autoridades responsáveis.