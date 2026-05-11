Bernie Sanders condena Trump por fazer a guerra contra o Irã

247 - O senador democrata Bernie Sanders criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por sua decisão de lançar uma guerra de agressão contra o Irã e afirmou que Washington deveria priorizar investimentos em hospitais, creches e moradias, não em guerras intermináveis, as informações são da HispanTV.

Em publicação feita neste domingo (10), na rede social X, Sanders condenou o aumento dos gastos militares e associou a política externa de Trump ao abandono de necessidades sociais urgentes da população norte-americana. A declaração ocorre em meio às críticas do parlamentar ao custo econômico da ofensiva contra o Irã.

“Nos Estados Unidos, precisamos de centenas de novos hospitais e centros de saúde. Precisamos de milhares de novas creches. Precisamos de milhões de novas moradias populares. NÃO precisamos gastar mais 500 bilhões de dólares com as forças armadas para guerras intermináveis”, declarou Sanders.

Crítica ao custo da guerra

Antes da nova manifestação, Sanders já havia contestado declarações de Trump sobre os custos da guerra com o Irã. O senador classificou como “mentiras” as afirmações do presidente dos Estados Unidos e alertou que o impacto financeiro do conflito poderia atingir diretamente as famílias norte-americanas.

“Esta guerra pode custar mais de US$ 1 trilhão, ou seja, milhares de dólares para cada família nos Estados Unidos”, afirmou Sanders.

A crítica de Sanders reforça sua posição contrária ao direcionamento de grandes volumes de recursos públicos para operações militares externas. Ao contrapor gastos com defesa a demandas internas, o senador buscou destacar áreas como saúde, assistência à infância e habitação popular como prioridades para os Estados Unidos.