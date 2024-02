Biden acusa Putin de ser responsável pela morte de Navalny

Apoie o 247

(Sputnik) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta sexta-feira (16) que Washington desconhece como exatamente o opositor russo Alexey Navalny morreu, mas, mesmo assim, culpou o presidente russo Vladimir Putin.

"Não sabemos exatamente o que aconteceu," disse Biden durante comentários sobre a morte de Navalny, quando questionado se acredita que Navalny foi assassinado.

No entanto, Biden acusou Putin e seus aliados de terem responsabilidade pela morte de Navalny.

Mais cedo na sexta-feira, o serviço prisional russo disse que Navalny morreu enquanto estava encarcerado, acrescentando que uma investigação sobre a causa da morte está em andamento.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que os oficiais dos EUA deveriam "mostrar contenção" e esperar pelos resultados do exame médico antes de comentar sobre a morte de Navalny.

A pasta disse que é interessante que o governo dos EUA considere a morte de Navalny mais importante do que a morte do jornalista Gonzalo Lira, um cidadão dos EUA que foi preso e torturado na Ucrânia por criticar o regime do presidente Volodymyr Zelensky e subsequentemente morreu na prisão lá.

Vários outros líderes estrangeiros e mídia prepararam acusações antecipadamente sobre a morte de Navalny, disse o Ministério das Relações Exteriores, caracterizando suas ações como oportunismo moral.

