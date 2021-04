Biden decide tributar os ricos para lançar bolsa família nos Estados Unidos

O governo Joe Biden anuncia um plano de quase US$ 2 trilhões para expandir as oportunidades educacionais e de cuidado infantil para as famílias num projeto que tem paralelo com o Bolsa Família. A ideia é que o programa seja financiado em parte pelos aumentos de impostos sobre os mais ricos no país edit

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciará nesta quarta-feira (28) um plano de US$ 1,8 trilhão para expandir as oportunidades educacionais e de cuidado infantil para as famílias. A ideia é o que Plano de Famílias Americanas seja financiado em parte pelos aumentos de impostos sobre os mais ricos no país. A proposta tem um paralelo evidente com o programa Bolsa Família dos governos do PT no Brasil.

A proposta combina US$ 1 trilhão em gastos com US $ 800 bilhões em cortes de impostos e créditos para famílias de renda média e baixa. A informação foi publicada pela Bloomberg.

De acordo com plano, o pré-jardim de infância e a faculdade comunitária devem passar a ficar gratuitos em todo o território americano. O projeto também estenderia o crédito do imposto infantil até 2025 e tornaria permanente uma expansão do crédito do imposto de renda para adultos sem filhos com baixa renda. O governo também pretende fornecer apoio direto às famílias para creches, finanças para formação de professores e criação de um programa nacional de licença familiar remunerada.

A Casa Branca informou que 17 milhões de trabalhadores de baixa renda podem ser beneficiados. E a extensão do crédito do imposto infantil contemplará 66 milhões de crianças.

“Você pode olhar para isso em termos de resultados de testes, em termos de ganhos futuros", afirmou o assessor da Casa Branca, David Kamin, vice-diretor do Conselho Econômico Nacional. "Portanto, essas são maneiras importantes de ajudar as famílias agora, mas também são essenciais para o futuro", acrescentou.

