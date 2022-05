Biden descarta envio à Ucrânia de sistemas de lançamento de foguetes

Apoie o 247

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta segunda-feira (30) que não entregará à Ucrânia sistemas de lançamento de foguetes de largo alcance (MLRS) que podem chegar à Rússia. Autoridades ucranianas pediram este tipo de lançamento, de acordo com informações divulgadas nesta segunda pelo jornal O Globo. "Não vamos enviar à Ucrânia sistemas de foguetes que podem chegar à Rússia", disse Biden aos jornalistas.

O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, disse que a decisão dos EUA de não enviar sistemas de foguetes à Ucrânia que possam atingir a Rússia foi "racional".

Forças ucranianas encontram dificuldades na região do Donbass, onde a ofensiva russa se intensificou a ocupação militar. Autoridades ucranianas pediram mais armas ao ocidente.

De acordo com o Mykhailo Podoliak, assessor da Presidência ucraniana, "alguns aliados evitam fornecer as armas necessárias por medo de uma escalada". "Escalada, sério? A Rússia já está usando as armas não nucleares mais pesadas, queima pessoas vivas. Talvez seja o momento (...) de nos dar MLRS", afirmou em rede social.

Donbass é uma região que abriga Donetsk e Lugansk, repúblicas separativas da Ucrânia. As duas localidades tiveram a soberania reconhecida pela Rússia em fevereiro.

