“Biden está saindo melhor do que a encomenda”, diz Celso Amorim

247 - Em entrevista à TV 247, o embaixador e ex-chanceler dos governos Lula, Celso Amorim, elogiou a administração de Joe Biden nos Estados Unidos. Após ter analisado o cenário eleitoral no Equador, Amorim foi questionado sobre como Biden se relacionaria com o país após uma possível vitória do progressista Andrés Arauz e respondeu demonstrando surpresa com os avanços da administração já nas primeiras semanas de mandato.

“De modo geral, sem falar da América Latina, Biden está saindo melhor do que a encomenda, bem progressista na área econômica, interna. No combate ao racismo, resolvendo também de forma mais humana a questão da imigração”, disse.

Sobre a América Latina, o ex-chanceler cita uma melhora nas relações, mas que deve ser incremental e incompleta: “Em relação à América Latina, não acho que ele irá fazer uma mudança brusca”, opinou.

Ele citou a dinâmica no Senado como sendo um dos principais obstáculos: “No Senado, temos também aqueles democratas que são extremamente moderados, de direita. Por isso, acho que ele vai devagar. Na Venezuela, ele suspendeu um embargo aos portos que é limitado, mas de qualquer maneira isso já é positivo”, ressaltou Amorim.

