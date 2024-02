Biden evita confirmar debate direto com Donald Trump

Apoie o 247

Sputnik - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, expressou que, se estivesse na situação do ex-presidente Donald Trump, ele também desejaria debater consigo próprio, ao responder sobre os pedidos do republicano para um confronto direto no palco de debate.

"Se eu fosse ele, eu também queria debater comigo mesmo," disse Biden na segunda-feira, conforme citado pela agência Sputnik.

Biden acrescentou que Trump não tem mais o que fazer. >>> SAIBA MAIS: Trump quer debate com Biden na eleição presidencial de 2024

Tanto Biden quanto Trump estão no caminho para ganhar as indicações presidenciais de seus respectivos partidos. No entanto, ainda há numerosos concursos de nomeação antes das convenções partidárias neste verão.

Trump lidera Biden por cinco pontos percentuais em um confronto hipotético cara a cara, de acordo com uma pesquisa da NBC News divulgada no domingo.

Até agora, Trump recusou-se a participar dos debates do Partido Republicano para a corrida de 2024. No mês passado, a ex-embaixadora dos EUA na ONU Nikki Haley — única desafiante de Trump pela nomeação — pediu um debate com Trump ou Biden.

