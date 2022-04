Biden pede ao Congresso mais US$ 33 bilhões em assistência à Ucrânia

Apoie o 247

247 - Em um sinal de que Washington se prepara para um longo conflito na Ucrânia, o presidente Joe Biden pediu ao Congresso mais US$ 33 bilhões em assistência militar, econômica e humanitária ao país do Leste Europeu. No mês passado, os EUA enviaram US$ 13,6 bilhões a Kiev.

>>> Pentágono diz que Estados Unidos querem enfraquecer a Rússia

O pacote inclui US$ 20,4 em assistência militar e de segurança. É provável que o Congresso aprove a proposta, escreve o Financial Times.

“Enquanto os ataques e atrocidades continuarem, vamos fornecer assistência militar”, disse Biden. “Não é barato, mas ceder à agressão vai ser mais caro. Ou apoiamos o povo ucraniano enquanto eles defendem seu país ou ficamos parados enquanto os russos continuam suas atrocidades e agressões na Ucrânia”.

