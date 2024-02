Biden sanciona israelenses, mas não reduz entregas de armas

Apoie o 247

247 - A administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não está considerando a possibilidade de reduzir o ritmo das entregas de armas para Israel, disse a secretária assistente de Estado para Assuntos do Oriente Médio, Barbara Leaf, nesta quinta-feira (1).

"Em uma palavra: não. Não estamos contemplando isso," afirmou Leaf durante uma coletiva de imprensa, conforme citada pela agência Sputnik.

A secretária assistente estava respondendo a uma pergunta sobre a possibilidade de diminuir o ritmo das entregas de armas para Israel e se isso poderia ser considerado como uma forma de sanção a Tel-Aviv, em meio à guerra genocida de Israel na Faixa de Gaza.

Ao mesmo tempo, o Departamento de Estado está sancionando quatro cidadãos colonos judeus extremistas por seu papel em atividades violentas e desestabilizadoras na Cisjordânia ocupada.

Israel trava uma guerra genocida na Faixa de Gaza sitiada desde 7 de outubro do ano passado, após uma operação surpresa do grupo de resistência palestino Hamas contra o regime ocupante.



Os EUA ofereceram apoio militar irrestrito a Israel durante a agressão que até agora matou pelo menos 26.900 palestinos, a maioria mulheres e crianças, e feriu outras 65.949 pessoas.

