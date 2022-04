Blinken diz que EUA estão monitorando "abusos de direitos humanos" na Índia após país se aproximar da Rússia

As declarações de Blinken vêm após acusações do vizinho Paquistão de que os EUA orquestraram um golpe para remover o premiê Imran Khan do poder edit

247, com Reuters - O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse que os Estados Unidos estão monitorando o que ele descreveu como um aumento nos "abusos dos direitos humanos" na Índia por parte de algumas autoridades, em uma rara repreensão direta de Washington a Nova Délhi.

"Nós nos envolvemos regularmente com nossos parceiros indianos sobre esses valores compartilhados (de direitos humanos) e, para esse fim, estamos monitorando alguns desenvolvimentos recentes na Índia, incluindo um aumento nos abusos de direitos humanos por parte de alguns funcionários do governo, da polícia e das prisões", disse Blinken na segunda-feira em uma coletiva de imprensa conjunta com o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, o ministro das Relações Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, e o ministro da Defesa, Rajnath Singh.



Blinken não deu mais detalhes. Singh e Jaishankar, que falaram depois de Blinken no briefing, não comentaram a questão dos direitos humanos.

As declarações de Blinken vêm após acusações do vizinho Paquistão de que os EUA orquestraram um golpe para remover o premiê Imran Khan do poder. Khan, assim como Modi, vinha alinhando a política externa à Rússia.

No caso de Modi, os EUA disseram que não interessa à Índia comprar petróleo russo. Washington quer que a Índia diversifique seus fornecedores, mas não ofereceu um plano.

Atraída por grandes descontos após sanções ocidentais a entidades russas, a Índia comprou pelo menos 13 milhões de barris de petróleo bruto russo desde a invasão no final de fevereiro. Isso em comparação com cerca de 16 milhões de barris para todo o ano passado, mostram dados compilados pela Reuters.

Pressão

A "ala dos direitos humanos" dos Democratas vem pressionando por sanções à Índia.



A representante dos EUA, Ilhan Omar questionou a relutância do governo dos EUA em criticar o governo do primeiro-ministro Narendra Modi sobre direitos humanos.



"O que Modi precisa fazer com a população muçulmana da Índia antes que deixemos de considerá-los um parceiro de paz?" Omar disse na semana passada.

Vários estados indianos aprovaram ou estão considerando leis anticonversão que desafiam o direito constitucionalmente protegido à liberdade de crença.



Em 2019, o governo aprovou uma lei de cidadania que, segundo os críticos, minou a constituição secular da Índia ao excluir imigrantes muçulmanos de países vizinhos. A lei deveria conceder nacionalidade indiana a budistas, cristãos, hindus, jainistas, parsis e sikhs que fugiram do Afeganistão, Bangladesh e Paquistão antes de 2015.



No mesmo ano, revogou o status especial de Jammu e Caxemira em uma tentativa de integrar plenamente a região de maioria muçulmana com o resto do país.

