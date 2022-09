Blogueiro Bolsonarista que agrediu repórteres da BBC em Londres imigrou com documentos falsos para o país

Em seu canal repleto de fake news, Rodrigo Nascimento revela que entrou em Londres com documentação fajuta edit

Apoie o 247

ICL

Por Laís Gouveia, 247- O youtuber bolsonarista Rodrigo Nascimento, que ganhou destaque ao agredir verbalmente uma equipe da BBC que estava fazendo a cobertura do funeral da Rainha Elizabeth, “mandando o grupo ir para Cuba, Venezuela”, revelou em um vídeo que imigrou com documentos falsos para Londres.

O extremista é dono de um canal com 300 mil seguidores no youtube sobre o cotidiano da vida em Londres e foi justamente em um dos vídeos postados em sua página que ele confessou o ato criminoso.

“Eu fiz um documento tabajara para conseguir um trabalho, confesso, não vou mentir”, disse ele, como mostra o vídeo abaixo.

>>> Grupo bolsonarista ataca jornalistas da BBC em Londres e polícia é acionada

Em seu canal, que se resume numa miscelânea com frases de impacto bolsonaristas, teorias da conspiração, fake news sobre China e curiosidades sobre o país, Rodrigo estampa com orgulho que encontrou pessoalmente com Eduardo Bolsonaro e conseguiu alguns minutos de sua atenção.

Veja:

Lembram do Youtuber bolsominion em Londres que xingou os repórteres da BBC e para quem Bolsonaro deu uma entrevista exclusiva no seu canal? Olha ele aqui confessando que imigrou com documentos falsos. 🐮 pic.twitter.com/bvYEE2BVXR September 21, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.