Bolsonaristas hostilizam jornalistas em frente à embaixada do Brasil em Londres

247 - Dezenas de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) hostilizaram jornalistas durante a cobertura da viagem do atual ocupante do Palácio do Planalto a Londres, para o funeral da rainha Elizabeth II. Os ataques aconteceram neste domingo (18) em frente à embaixada brasileira na capital inglesa. “Vai para Cuba”, “comunistas” e “lixo” foram algumas das declarações dirigidas aos jornalistas.

De acordo com o Metrópoles, duas jornalistas foram hostilizadas diretamente por um dos manifestantes. “Some! Cria vergonha na cara! Respeita nossa bandeira, respeita nosso povo!”, teria dito uma pessoa não identificada.

Bolsonaro está em Londres para participar do funeral da rainha Elizabeth II. A comitiva tem entre outras pessoas, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, os filhos Flávio e Eduardo e o pastor Silas Malafaia. Também neste domingo, Bolsonaro usou a sacada da embaixada brasileira para fazer um discurso de campanha dirigido aos apoiadores que estavam no local.

