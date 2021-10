Bolsonaro é desmentido pela OMS: "não há relação entre vacinas e HIV"

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A diretora-geral adjunta da Organização Mundial de Saúde (OMS), Mariângela Simão, desmentiu Jair Bolsonaro nesta terça-feira (26), após ele afirmar, em sua live semanal, que pessoas totalmente imunizadas contra a Covid estão desenvolvendo Aids.

De acordo com reportagem de O Antagonista, Simão criticou a disseminação de fake news na pandemia e disse que além da politização, a pandemia de Covid-19 é marcada pela disseminação de notícias falsas que só atrapalham o processo de vacinação.

“Não há nenhuma relação entre a infecção pelo HIV e as vacinas. Uma das coisas que têm caracterizado essa pandemia não é só a politização, mas a infodemia, que é uma epidemia de informações errôneas, falsas e desencontradas e que acabam criando insegurança nas pessoas.”

PUBLICIDADE

A diretora ainda esclareceu que HIV e SARS-CoV-2 são vírus que funcionam de forma diferente e têm transmissão diferente.

“O HIV e SARS-CoV-2 são vírus que funcionam de forma diferente e têm transmissão diferente. Um é via sexual [sem preservativos] e o outro é via respiratória. As manifestações clínicas também são diferentes, uma causa doença crônica e que precisa tratamento continuado e outra causa uma doença aguda”, acrescentou.

PUBLICIDADE

A live de Bolsonaro foi derrubada pelo Youtube na última segunda (25) por conter informações falsas sobre a vacina. Facebook e Instagram também derrubaram a live.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE