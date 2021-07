Bolsonaro parabeniza Pedro Castillo, presidente eleito do Peru, e fala em reforçar laços

No início de junho, Castillo foi classificado por Bolsonaro como "um cara do Foro de São Paulo" edit

247 - Jair Bolsonaro decidiu cumprimentar nesta terça-feira (12) o presidente eleito do Peru, Pedro Castillo, por sua vitória na eleição e pediu maior interação entre os dois países. Castillo foi classificado por Bolsonaro no início de junho como "um cara do Foro de São Paulo": "perdemos o Peru".

Por Ricardo Brito (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro cumprimentou nesta terça-feira o socialista Pedro Castillo por suas vitória na eleição para presidente do Peru e defendeu reforçar laços com o país vizinho, um dia depois de a autoridade eleitoral peruana declarar Castillo o presidente eleito do país.

"Cumprimento o senhor Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) por sua eleição à Presidência do Peru", disse Bolsonaro, segundo a conta do Twitter da Secretaria de Comunicação da Presidência.

"Reafirmo a disposição do governo brasileiro em trabalhar com as autoridades peruanas para reforçar os laços de amizade e cooperação entre nossas nações. Felicidades ao povo peruano!", reforçou.

Na noite de segunda, a autoridade eleitoral peruana anunciou que Castillo venceu oficialmente o segundo turno da eleição presidencial do Peru, realizado em 6 de junho, contra a candidata de direita Keiko Fujimori, que afirmou aceitar o resultado, mas disse que foi roubada.

O anúncio oficial do resultado foi adiado por apelações de Keiko Fujimori, filha do ex-presidente peruano Alberto Fujimori, que buscavam anular algumas cédulas por acusações de fraude. Ela disse que era obrigada por lei a reconhecer a decisão do Júri Nacional de Eleições.

No início do mês passado, dias após a realização do segundo turno no Peru e quando a apuração dos votos apontavam vitória de Castillo, Bolsonaro lamentou durante culto evangélico a provável eleição do candidato de esquerda no país vizinho.

O presidente costuma criticar governos de esquerda na América Latina, como os da Argentina e da Venezuela, e elogiar presidentes latino-americanos mais à direita, como Mario Abdo Benítez, do Paraguai, e Luis Alberto Lacalle Pou, do Uruguai.

