"Bolsonaro parece preparar caminho para questionar eleições e EUA estão preocupados com isso", diz ex-embaixador do país

247 - O diplomata estadunidense Thomas Shannon, que comandou a embaixada dos Estados Unidos no Brasil entre os anos de 2009 e 2013, afirmou que Jair Bolsonaro e sua equipe estão seguindo a cartilha do ex-presidente Donald Trump em uma espécie de preparação do caminho para questionar o resultado das eleições, caso sejam derrotados no pleito de outubro. Ainda segundo ele, “o fato de a embaixada ter divulgado um comunicado, seguido de manifestação do porta-voz do Departamento de Estado [Ned Price], significa que o governo dos EUA está muito preocupado”.

“Acho totalmente surpreendente que um presidente, eleito por esse sistema e que chefia um governo que representa a vontade popular, coloque em questão o sistema eleitoral do próprio país. E fazer essa argumentação para uma audiência diplomática transforma o surpreendente em perigoso. Ele parece estar preparando o caminho para não aceitar o resultado das eleições”, disse o diplomata ao jornal Folha de S. Paulo. A declaração faz referência às suspeitas sem provas acerca da higidez do sistema eleitoral do Brasil feitas por Bolsonaro durante um encontro com embaixadores em Brasília, na segunda-feira (18).

“É um erro criticar o processo eleitoral brasileiro porque abre espaço para que as pessoas tentem questionar a eleição por meio da violência, não pelos canais normais e pelos tribunais. Isso não deveria ser aceito num líder político”, completou.

Ainda segundo ele, a reação internacional às falas golpistas de Bolsonaro demonstram “que o mundo está dizendo é que é falso o argumento de que o sistema eleitoral brasileiro é fraudulento” e que ao se pensar “no que poderia ocorrer no caso de ruptura, estamos falando sobre consequências contra ações que não são democráticas. O que a comunidade diplomática está tentando fazer é garantir que o Brasil não chegue a esse ponto”.

