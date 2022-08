Bombardeios de Israel na Faixa de Gaza deixam 32 mortos, incluindo crianças (IMAGENS FORTES)

As forças de ocupação lançaram uma ofensiva em Gaza na sexta-feira passada sobre uma alegada ameaça à segurança de Israel edit

TeleSur - Pelo menos 32 pessoas, incluindo seis crianças, foram mortas na Faixa de Gaza desde que as forças de ocupação israelitas iniciaram uma série de bombardeamentos e rusgas a membros das milícias palestinas, que também incluíam a Cisjordânia, na sexta-feira.

O governo israelita advertiu que a ofensiva poderia arrastar-se durante uma semana numa das fases mais violentas registradas desde 2021, quando o exército hebreu matou mais de 260 palestinos em 11 dias e mais de 2.000 ficaram feridos.

>>> Leia mais: Israel concorda com trégua mediada pelo Egito em Gaza

Agora, este domingo, os aviões israelitas visaram uma casa em Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, aumentando o número de mortos desde o início da agressão israelita para 32, de acordo com o Ministério da Saúde.

O ministério da saúde disse numa actualização que o número de mortos devido à agressão israelita atingiu 32, incluindo seis crianças e quatro mulheres, enquanto que o número de feridos subiu para 265.

Una mujer palestina y su pequeña hija lloran por la destrucción de sus casa por bombardeo israelí en la Franja de Gaza hoy. pic.twitter.com/YBIpt19svR August 7, 2022

Na noite de sábado, equipes de Defesa Civil palestinianas conseguiram recuperar os corpos de uma mulher e do seu filho do interior de uma casa que foi bombardeada por jatos de caça de ocupação israelita no campo de Al-Shaout em Rafah, a sul da Faixa de Gaza.

Israel suspendeu o transporte planeado de combustível para Gaza pouco antes de lançar os seus ataques, paralisando a única central elétrica do território e reduzindo o fornecimento de eletricidade para cerca de quatro horas por dia.

Urgente: Israel asesina a 5 palestinos entre ellos niños en la Franja de Gaza ahora. pic.twitter.com/RkmYBeyoOs August 7, 2022

A presidência palestiniana condenou veementemente a perigosa escalada israelita contra a Faixa de Gaza, que até agora resultou na morte de 32 palestinianos e no ferimento de cerca de 250 outros.

Dolor y tristeza: Grito de un padre palestino por el asesinato de su pequeño hijo por Israel en la Franja de Gaza. pic.twitter.com/UUzVrufWkP — Palestina Hoy 🇵🇸 (@HoyPalestina) August 7, 2022

Também condenou a escalada israelita na Mesquita de Al-Aqsa em Jerusalém ocupada, ao permitir que grupos de extremistas judeus invadissem o local sagrado e aí realizassem rituais Talmúdicos.

Nabil Abu Rudeineh, porta-voz do Presidente Mahmoud Abbas, disse que "a persistente agressão israelita, seja na Mesquita de Al-Aqsa, na Faixa de Gaza, em Jenin e noutras cidades e vilas palestinas, atravessa todas as linhas vermelhas e representa uma tentativa israelita de empurrar a situação para uma maior escalada e tensão".

A Jihad Islâmica Palestina, cujos dois comandantes foram mortos nos ataques aéreos, disparou dezenas de foguetes contra Israel em resposta.

O grupo do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas), que governa a Faixa de Gaza, disse que os militantes estão "unidos" na batalha e não ficarão calados.

Urgente: Sube a 24 el número de palestinos asesinados por Israel en la Franja de Gaza entre ellos 6 niños. pic.twitter.com/16jxphjBYI — Palestina Hoy 🇵🇸 (@HoyPalestina) August 6, 2022

