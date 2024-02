Brasil está disposto a contribuir para a paz na Ucrânia, diz Lula a Lavrov

Em publicação nas redes sociais, o presidente brasileiro exaltou o encontro com o chanceler russo, que visita o Brasil para a reunião do G20 edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente Lula (PT) exaltou, em postagem nas redes sociais na noite desta quinta-feira (22), o encontro bilateral promovido com o chanceler russo Sergei Lavrov no Palácio da Alvorada. Lavrov veio ao Brasil para participar do encontro de chanceleres do G20, em reuniões que ocorreram hoje e ontem (21), no Rio de Janeiro.

De acordo com o chefe de Estado brasileiro, a conversa com a autoridade russa englobou temas como "agendas bilaterais, debates ocorridos no G20 e questões como uma nova governança global e o Brics".

continua após o anúncio

Lula também disse que reiterou a Lavrov "que o Brasil continua disposto a colaborar com esforços para a paz na Ucrânia", em relação ao conflito iniciado em fevereiro de 2022.

Recebi hoje o chanceler russo, Sergei Lavrov, que veio ao Brasil para a reunião do G20. Conversamos sobre agendas bilaterais, debates ocorridos no G20 e questões como uma nova governança global e o Brics. Reiterei que o Brasil continua disposto a colaborar com esforços para a paz… pic.twitter.com/6ClTHg9Cfm continua após o anúncio February 22, 2024

Confira a nota do governo brasileiro sobre o encontro com o chanceler russo:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta quinta-feira, 22 de fevereiro, a pedido, no Palácio da Alvorada o chanceler russo Sergey Lavrov. O chanceler, que veio ao Brasil para a reunião do G20, conversou com o presidente sobre temas da agenda bilateral, os debates ocorridos no G20 e questões globais.

continua após o anúncio

Lavrov cumprimentou o presidente Lula pela organização da reunião de chanceleres no Rio de Janeiro e transmitiu mensagem do presidente Putin de apoio à presidência brasileira do grupo. O chanceler reforçou o convite para a Cúpula dos BRICS, em outubro, na Rússia, e reiterou o apoio ao pleito do Brasil para ocupar assento permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Lula agradeceu pela manifestação de apoio ao Brasil e confirmou que irá à Rússia para a Cúpula dos BRICS. O presidente reafirmou a importância de uma nova governança global para lidar com temas como inteligência artificial e as mudanças climáticas, que não podem ser enfrentadas isoladamente. Registrou a importância das iniciativas que o Brasil tomou, junto com outros países detentores de florestas tropicais, para combater o desmatamento e buscar formas mais justas de remuneração pela preservação desses biomas. Observou, ainda, a necessidade de aprimorar os mecanismos de financiamento aos países em desenvolvimento.

continua após o anúncio

No âmbito bilateral, Lula destacou os números da corrente de comércio que atingiu recorde histórico em 2023 e a necessidade de diversificar a pauta comercial.

O chanceler Lavrov expôs as posições da Rússia em relação ao conflito na Ucrânia. O presidente Lula reiterou a posição de que o Brasil continua disposto a colaborar com os esforços em favor da paz.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: