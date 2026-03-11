Brasileira desaparecida: buscas por psicóloga cearense entram no 7º dia no Reino Unido e polícia intensifica operações

247 - As buscas pela psicóloga brasileira Vitória Figueiredo Barreto, de 30 anos, entraram no sétimo dia nesta segunda-feira (10) na cidade costeira de Brightlingsea, no condado de Essex, no Reino Unido. As operações de busca foram reforçadas com o uso de helicópteros, drones equipados com sensores térmicos, equipamentos de infravermelho e cães farejadores. As informações foram divulgadas inicialmente pelo jornal Folha de S.Paulo.

O caso mobiliza autoridades britânicas e representantes do governo brasileiro. A Embaixada do Brasil no Reino Unido e o Consulado-Geral do Brasil em Londres acompanham o desaparecimento e prestam assistência à família da psicóloga, que é natural do Ceará.

De acordo com relatos de familiares e amigos, tradutores foram disponibilizados pela representação diplomática brasileira para facilitar a comunicação entre os brasileiros que acompanham o caso e a polícia do condado de Essex, responsável pelas investigações.

A melhor amiga de Vitória, a também psicóloga Fernanda Silvestre Costa, afirmou que as buscas foram ampliadas após os primeiros dias de investigação.

"Eles estavam fazendo o básico, mas agora, sim, estão fazendo o que é necessário para encontrar uma pessoa desaparecida", afirmou.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o governo brasileiro acompanha a situação dentro dos limites estabelecidos pela legislação consular. Em nota, o Itamaraty informou: "O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Londres, acompanha o caso, em contato com as autoridades locais e com a família da brasileira, a quem tem sido prestada a assistência consular devida".

Durante as operações realizadas nos últimos dias, a polícia informou aos familiares que a bolsa da brasileira foi encontrada na tarde da segunda-feira (9). O objeto estava em uma área rural localizada entre estábulos de cavalos e um estacionamento privado de barcos, e foi localizado por uma pessoa que passeava com um cachorro.

Dentro da bolsa foram encontrados itens que confirmaram a identidade da proprietária, como um certificado de conferência em nome de Vitória, óculos de grau, uma agenda de anotações, caneta e uma garrafa de água.

Investigadores também analisam imagens de câmeras de segurança que mostram a psicóloga caminhando pela região durante a noite. De acordo com a polícia, ela teria atravessado cercas para acessar áreas privadas próximas ao porto da cidade. Fragmentos do casaco usado por Vitória foram encontrados presos em arames farpados nas proximidades.

O último registro da brasileira em câmeras de vigilância ocorreu por volta de 0h35 da madrugada do dia 4 de março. Desde então, não há novos registros sobre o paradeiro da psicóloga.

As autoridades informaram que Vitória havia embarcado no ônibus da linha 87 na Boundary Road, em Wivenhoe, pouco depois das 13h do dia 3 de março. Cerca de 30 minutos depois, ela desembarcou na Bellfield Avenue, já na cidade de Brightlingsea.

A polícia também trabalha com a possibilidade de que a brasileira tenha passado pela região portuária naquela mesma noite.

No momento do desaparecimento, Vitória vestia casaco escuro, blusa de gola alta azul, calça jeans azul-clara e tênis pretos. Ela carregava uma bolsa tiracolo branca com a frase "pessoas acima do lucro".

A superintendente Anna Granger, da polícia de Essex, afirmou que a preocupação das autoridades aumenta com o passar dos dias sem novas pistas.

"Vitória está desaparecida há quase uma semana e a cada dia que passa nossa preocupação com ela aumenta. Estamos analisando imagens de câmeras de segurança, temos policiais indo de porta em porta na área onde ela foi vista pela última vez e estamos conversando com amigos e familiares", disse.

A polícia britânica também solicitou que moradores e trabalhadores da região de Brightlingsea revisem gravações de câmeras de segurança, campainhas eletrônicas e câmeras veiculares que possam ter registrado imagens da brasileira ou de qualquer movimentação suspeita.

Informações podem ser repassadas às autoridades pelo telefone de emergência 999, mencionando o incidente 622 registrado em 4 de março.

Amigos e familiares da psicóloga rejeitam a hipótese de desaparecimento voluntário. Segundo Fernanda Silvestre Costa, as duas mantinham contato frequente, e Vitória teria enviado uma mensagem pedindo ajuda antes de desaparecer.

Paralelamente às investigações conduzidas no Reino Unido, a família ingressou com um pedido na Justiça em Fortaleza para a quebra de sigilo telefônico e bancário da psicóloga. O objetivo é identificar os últimos contatos realizados por ela antes do desaparecimento. O processo aguarda análise judicial após o pagamento das custas necessárias para o andamento da solicitação.