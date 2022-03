Caça e helicóptero da Romênia caem em região do Mar Negro

Apoie o 247

247 - Um avião caça MiG-21 da Romênia caiu no Mar Negro nesta quarta-feira (2). A informação foi confirmada pelo Ministério da Defesa romeno. Após a queda da aeronave, um helicóptero de resgate enviado para a região também desapareceu.

Segundo o porta-voz do Ministério da Defesa, Constantin Spinu, a queda do helicóptero matou todos os cinco soldados a bordo. Segundo a agência Reuters, o piloto do helicóptero IAR 330-Puma relatou condições climáticas desfavoráveis ​​e foi chamado de volta à base antes do acidente. O destino e a localização do avião MIG ainda eram desconhecidos.

A queda das duas aeronaves da Romênia, que é um país membro da Otan, a aliança militar do Ocidente, ocorre no sétimo dia de bombardeios da Rússia na Ucrânia. Nesta quarta-feira, as Nações Unidas aprovaram, com o voto favorável do Brasil, uma resolução condenando a ação militar russa na Ucrânia e pedindo o fim dos ataques.

