Canadá: governo reprime e indígenas reagem com mais bloqueios em ferrovias

Por Juca Simonard, para o 247 - No último domingo (23), a Polícia provincial do Ontário (PPO) deu um ultimato aos manifestantes da tribo indígena Mohawk para que desocupassem um trecho da Canadian National Railway em Tyendinaga até 23h59.

Há 19 dias, os indígenas do Canadá estão realizando bloqueios em trechos importantes das ferrovias do país para protestar contra o projeto da Coastal GasLink de construção de um gasoduto em um território ancestral da tribo Wet’suwet’en, na Colômbia Britânica.

Diante disso, na segunda-feira (24), a polícia de Ontário reprimiu a manifestação indígena na província. Por volta das 8h da manhã, desmantelaram a barricada formada pela tribo Mohawk, que paralisava o tráfego ferroviário. Cerca de dez pessoas foram presas, sendo que, até o momento, a polícia não divulgou sob qual acusação.

Apesar de terem desobstruído um dos principais pontos de bloqueio (difundidos pelo país), o impasse continua. E, ao que parece, desta vez, bem mais intenso. Em defesa dos indígenas de Tyendinaga e dos Wet’suwet’en, os Mohawk de Kahnawake decidiram aderir ao movimento.

Na região que está localizada perto de Montreal, maior cidade de Québec, os povos originários e simpatizantes da causa obstruíram a ponte Mercier, uma das mais importantes da cidade, com ajuda de carros e caminhões que estão impedindo a ultrapassagem.

O bloqueio em Québec agrava a situação, pois segundo o jornal Le Devoir , mesmo com o desmantelamento em Ontário, o transporte ferroviário no país não voltou.

Um dos líderes de Kahnawake, Joe Deom, afirmou ao jornal que a política agressiva do governo apenas piorou a situação, acreditando que isso poderá levar a ainda mais bloqueios pelo país nos próximos dias. Também declarou que poderão bloquear a ponte por tempo indeterminado.

Para resolver o problema no Québec, o primeiro-ministro do país, Justin Trudeau (Partido Liberal), está fazendo apelo ao primeiro-ministro da província, o direitista François Legault (Coalition Avenir Québec), para que acabe com os protestos. Este, por sua vez, acionou a polícia para que as barricadas sejam desmanteladas imediatamente - o que, como ficou claro no caso de Ontário, poderá agravar ainda mais a crise política.