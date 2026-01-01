Cerca de 40 pessoas morreram e 100 ficaram feridas durante explosão em bar na Suíça

LENS, Suíça, 1º de janeiro (Reuters) - Cerca de 40 pessoas morreram e 100 ficaram feridas, a maioria em estado grave, após uma explosão atingir um bar lotado durante uma festa de Ano Novo na sofisticada estação de esqui de Crans-Montana, disseram autoridades suíças nesta quinta-feira.

Um incêndio deflagrou à 1h30 (00h30 GMT) num bar chamado "Le Constellation", na estância balnear no sudoeste da Suíça. A causa da explosão permanece incerta, mas as autoridades afirmaram que tudo indica ter sido um acidente.

"Neste momento, consideramos que se trata de um incêndio e não descartamos a possibilidade de um ataque", declarou a procuradora Beatrice Pilloud em coletiva de imprensa, acrescentando que as autoridades abriram uma investigação completa.

Algumas das vítimas são de outros países, disse Stephane Ganzer, chefe de segurança do cantão de Valais. O chefe de polícia do cantão, Frederic Gisler, afirmou que foi criada uma linha telefônica de apoio para os familiares.

"Não posso esconder de vocês que todos nós estamos abalados com o que aconteceu durante a noite em Crans", disse Gisler em entrevista coletiva.

"Nosso número de feridos é de cerca de 100, a maioria em estado grave, e infelizmente dezenas de pessoas são consideradas mortas", disse ele, acrescentando que pacientes foram encaminhados para hospitais em Sion, Lausanne, Genebra e Zurique.

O Ministério das Relações Exteriores da Itália afirmou que informações da polícia suíça indicavam cerca de 40 mortes, mas Gisler se recusou a fornecer um número específico.

Anteriormente, a polícia informou que muitas pessoas estavam recebendo tratamento para queimaduras e que a área havia sido completamente isolada, com uma zona de exclusão aérea imposta sobre Crans-Montana. As autoridades disseram que 10 helicópteros e 40 ambulâncias foram mobilizados.

"O que deveria ter sido um momento de alegria transformou-se, no primeiro dia do ano em Crans-Montana, em luto que comove todo o país e muito além", disse o presidente federal suíço Guy Parmelin em entrevista à emissora X, expressando suas condolências.

O promotor Pilloud disse que as autoridades estavam tentando entregar os corpos das vítimas às suas famílias.

"Muitos recursos foram investidos em perícia forense para identificar as vítimas. Esses recursos têm como objetivo nos permitir entregar os corpos às famílias o mais rápido possível", disse ela.

O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, disse que o incêndio pode ter sido causado por fogos de artifício.

"Parece ter sido um acidente causado por um incêndio, por alguma explosão, por algum rojão lançado durante as comemorações de Ano Novo", disse ele ao canal de televisão italiano Sky TG24.