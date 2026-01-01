Incêndio em bar de estação de esqui durante festa de Ano Novo mata dezenas na Suíça

247 - Um incêndio de grandes proporções atingiu um bar localizado na estação de esqui de Crans-Montana, no cantão do Valais, na Suíça, durante as comemorações do Ano-Novo, provocando dezenas de mortes e deixando cerca de cem pessoas feridas. A tragédia ocorreu por volta de 1h30 da madrugada, quando o local estava lotado de turistas que celebravam a chegada de 2026. Segundo os investigadores, a hipótese de atentado foi descartada desde os primeiros momentos. As informações são da RFI.

Incêndio se espalhou rapidamente durante festa de Ano-Novo

De acordo com a procuradora-geral do cantão do Valais, Béatrice Pilloud, “em nenhum momento” a Justiça considerou a possibilidade de um ataque deliberado. Ela afirmou que “um incêndio é a hipótese mais provável” para explicar a tragédia. As autoridades explicaram que não houve uma explosão com deflagração, mas sim uma ignição inicial seguida por uma rápida propagação das chamas.

O conselheiro de Estado responsável pela Segurança, Instituições e Esporte, Stéphane Ganzer, detalhou que o fogo se espalhou com extrema velocidade dentro do bar, que funcionava no térreo e no subsolo do edifício.

Autoridades descartam atentado e investigam causas

O comandante da polícia, Frédéric Gisler, declarou estar “abalado” com a dimensão do ocorrido. Segundo ele, a fumaça foi avistada pouco depois da 1h30 no centro da estação. A polícia regional, a gendarmaria e o corpo de bombeiros foram acionados imediatamente, assim como hospitais em Sion, Lausanne, Genebra e Zurique.

Gisler confirmou que “todos os feridos estão sendo atendidos” e que há “dezenas de mortos”. O presidente do Conselho de Estado do Valais, Mathias Reynard, informou que “cerca de uma centena de pacientes, em sua maioria com ferimentos graves, foram levados para o Hospital do Valais e para outros hospitais”.

Hospitais entram em estado de emergência

Segundo Reynard, houve “uma mobilização total de recursos”. As unidades de terapia intensiva e os centros cirúrgicos do hospital cantonal ficaram lotados. Pacientes foram transferidos para hospitais universitários, onde recebem “atendimento específico para grandes queimados”. Ao todo, 150 profissionais de saúde foram mobilizados, além do uso de dez helicópteros e cerca de 40 ambulâncias para o transporte das vítimas.

Relatos apontam possível uso de fogos de artifício

A principal linha de investigação aponta para o uso de fogos de artifício durante um espetáculo no interior do bar. Victoria, uma jovem francesa que estava no local, relatou ao canal BFMTV que uma vela cintilante colocada em uma garrafa de champanhe incendiou o teto.

Segundo ela, uma mulher que estava nos ombros de outra tentou levantar a garrafa muito alto, provocando o contato com o teto. As chamas se espalharam rapidamente. Victoria contou que conseguiu sair ilesa com amigas e alertou os seguranças do lado de fora, que desceram para tentar conter o fogo.

Identificação das vítimas e busca por desaparecidos

O bairro onde fica o bar permanece isolado para facilitar o trabalho da polícia científica e das equipes de resgate. Béatrice Pilloud afirmou que “recursos estão sendo mobilizados para permitir devolver os corpos às famílias o mais rápido possível” e confirmou que os corpos estão sendo identificados.

Como o local é frequentado por turistas, é provável que haja estrangeiros entre as vítimas. O Ministério das Relações Exteriores da França confirmou que pelo menos dois cidadãos franceses estão entre os feridos.