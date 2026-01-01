Réveillon 2026 no Rio reúne 5,1 milhões de pessoas

247 - O Rio de Janeiro iniciou 2026 com uma celebração de grandes proporções, marcada por recordes de público e uma operação que envolveu diferentes regiões da cidade. Ao todo, segundo a Prefeitura da capital fluminense, 5,1 milhões de pessoas participaram das festividades de réveillon organizadas em espaços públicos, consolidando a capital fluminense como um dos principais destinos globais para a virada do ano. Apenas na praia de Copacabana, cerca de 2,6 milhões de pessoas acompanharam a chegada de 2026. A festa ganhou o reconhecimento oficial do evento pelo Guinness Book como a maior celebração de Ano Novo do mundo. As informações são do jornal O Globo.

Copacabana concentra a maior parte do público

Principal palco da festa, Copacabana voltou a ser o centro das atenções na virada do ano. A orla ficou completamente tomada por moradores e turistas que acompanharam os shows musicais e aguardaram a tradicional contagem regressiva à meia-noite.

No momento da virada, o céu da zona sul foi iluminado por um espetáculo pirotécnico de grandes dimensões. Mais de 12 toneladas de fogos de artifício, instaladas em 19 balsas posicionadas no mar, deram o tom da celebração e marcaram a chegada de 2026.

Fogos, drones e inovação na virada

Além da queima de fogos, a edição de 2026 trouxe um elemento inédito à festa. Um espetáculo de drones foi apresentado ao longo da noite, criando imagens luminosas no céu e ampliando a experiência visual do público presente na orla de Copacabana. A proposta tecnológica reforçou o caráter inovador do evento e ajudou a consolidar a imagem do réveillon carioca como uma celebração que combina tradição e novas linguagens visuais.

Festa se espalha por toda a cidade

Embora Copacabana tenha concentrado a maior parte do público, a virada do ano foi celebrada em diversos bairros do Rio. A prefeitura montou 13 palcos espalhados pela cidade, levando atrações musicais e estrutura para regiões como Flamengo, Praia de Ramos, Ilha do Governador, Paquetá, Parque Madureira, Realengo, Penha, Sepetiba, Parque Oeste e Pedra de Guaratiba.