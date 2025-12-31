Lula passará Réveillon na praia de Copacabana

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu celebrar a virada de 2025 para 2026 no Rio de Janeiro. Ao lado da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, e de familiares próximos, o chefe do Executivo escolheu o litoral fluminense como destino para acompanhar o tradicional espetáculo de fogos de artifício na Praia de Copacabana, informa Igor Gadelha, do Metrópoles.

Lula chegou ao estado no início da semana e seguiu diretamente para a base naval da Marinha, localizada na Restinga da Marambaia, onde está hospedado durante o período de descanso.

De acordo com relatos de assessores presidenciais, a programação para a noite de Réveillon prevê um jantar reservado na própria base naval. Após a refeição, o presidente deve se deslocar até Copacabana para assistir à queima de fogos em um local previamente separado, com a possibilidade de o ponto escolhido ser o Forte de Copacabana, área tradicionalmente utilizada por autoridades em grandes eventos.

Além da primeira-dama, integram o grupo que acompanha Lula no Rio de Janeiro uma de suas netas, o marido dela e a filha do casal, bisneta do presidente. A presença da família marca o caráter mais reservado da viagem, voltada principalmente ao descanso após um ano intenso de compromissos oficiais.

Mesmo em recesso informal, Lula não se afastou completamente das atividades de governo. Segundo auxiliares, ele tem mantido contato frequente por telefone para despachar assuntos pontuais, conciliando momentos de lazer com demandas administrativas.

A estadia na Restinga da Marambaia, área sob controle da Marinha do Brasil, oferece segurança e privacidade ao presidente, ao mesmo tempo em que permite fácil deslocamento para outros pontos do Rio.