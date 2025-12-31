Novo líder da oposição vê cenário 'difícil e desconfortável' para Hugo Motta

247 - O novo líder da oposição na Câmara dos Deputados, Cabo Gilberto Silva (PL-PB), avaliou que o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), enfrenta um momento político adverso no comando do Legislativo. Segundo o parlamentar, o cenário é marcado por uma crise institucional que, em sua avaliação, não tem precedentes na história recente do país. Segundo o deputado, a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) está no centro das tensões que atingem a relação entre os Poderes. Para Silva, essa conjuntura impõe dificuldades adicionais à condução da Câmara. As informações são da coluna Painel, do jornal Folha de São Paulo.

Crise institucional e pressão sobre a presidência da Câmara

Ao comentar a situação de Hugo Motta, o líder oposicionista foi direto ao descrever o momento vivido pelo presidente da Casa. “O presidente está em uma situação muito difícil. Ele está comandando a Câmara dos Deputados nessa crise institucional jamais vista na história do país”, afirmou. Segundo ele, a oposição pretende cobrar de Motta uma postura mais firme diante do STF, entendendo que o Legislativo precisa reagir de forma mais incisiva ao que classifica como desequilíbrio institucional.

Oposição anuncia projetos e ofensiva contra o STF

Cabo Gilberto Silva também antecipou algumas das iniciativas que devem marcar a atuação da oposição nos próximos meses. Entre elas, está a apresentação de um novo projeto de lei que prevê a anistia a Jair Bolsonaro (PL) e aos demais condenados pelos atos golpistas de 8 de Janeiro de 2023.

Além disso, o deputado informou que a oposição prepara um novo pedido de impeachment contra o ministro do STF Alexandre de Moraes. De acordo com Silva, o pedido terá como base um contrato de advocacia da esposa do magistrado com o Banco Master. O parlamentar ainda afirmou não ter dúvidas de que o Congresso Nacional derrubará um eventual veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao projeto que reduz as penas aplicadas aos envolvidos nos atos golpistas.

Disputa política na Paraíba não afeta relação, diz deputado

No campo regional, Cabo Gilberto Silva minimizou eventuais tensões políticas na Paraíba, estado de origem tanto dele quanto de Hugo Motta. Segundo o líder da oposição, divergências eleitorais locais não interferem na relação institucional entre ambos.

Enquanto Silva atua em favor da candidatura do deputado federal e ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga (PL) ao Senado, Motta faz campanha para o pai, o prefeito de Patos, Nabor Wanderley (Republicanos). Sobre esse cenário, o deputado foi categórico ao afirmar que “a gente vai trabalhar da melhor forma possível”.

Ele reforçou que não há conflito político no estado e destacou o vínculo regional com o presidente da Câmara. “[A situação no estado] não tem problema nenhum. A gente vai trabalhar de forma imparcial. Ele é do nosso estado, Paraíba. Mas a situação do presidente não é confortável por conta dessa crise institucional”, concluiu Cabo Gilberto Silva, que assumiu recentemente a liderança da oposição no lugar do deputado Zucco (PL-RS).