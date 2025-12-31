Copacabana se prepara para receber 2,5 milhões no maior réveillon do mundo

247 - A praia de Copacabana vive dias de intensa expectativa para a chegada do Ano-Novo no Rio de Janeiro. A tradicional festa da virada, reconhecida na terça-feira (30) como o maior réveillon do planeta, promete transformar a orla em um grande palco a céu aberto, reunindo milhões de pessoas em uma celebração que já se consolidou como um dos principais eventos do calendário mundial.

A Prefeitura do Rio de Janeiro estima que cerca de 5 milhões de pessoas participem das festividades espalhadas pela cidade, com impacto econômico calculado em R$ 3,34 bilhões. Somente em Copacabana, os 4,5 quilômetros de orla devem concentrar aproximadamente 2,5 milhões de pessoas na noite da virada, reforçando o papel do bairro como epicentro das comemorações.

Ao todo, o Ano-Novo contará com 13 palcos e cerca de 70 atrações distribuídas pela cidade. Em Copacabana, três estruturas foram montadas em pontos estratégicos: na altura da Rua República do Peru, na Rua Anchieta — com orientação para o Forte do Leme — e o palco principal, instalado em frente ao Copacabana Palace, no Posto 2.

A programação musical na orla começa a partir das 20h, com apresentações de Gilberto Gil e Ney Matogrosso, seguidos por Belo e Alcione, todos no Palco Rio, localizado em frente ao tradicional hotel. Após a virada do ano, o público acompanha os shows de João Gomes, Iza e do DJ Alok. O encerramento da festa ficará por conta da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis.