Brasil bate recorde no turismo e se consolida como destaque global em 2025

247 - O Brasil encerra 2025 com um desempenho histórico no turismo internacional e doméstico, consolidando-se como um dos principais protagonistas do setor no cenário global. O país alcançou a marca inédita de mais de 9 milhões de turistas estrangeiros ao longo do ano, resultado que representa um crescimento de 40% em relação a 2024 e supera com folga as projeções iniciais para o período.

Os dados confirmam que o Brasil foi o país com maior taxa de crescimento do turismo no mundo em 2025, à frente de destinos que também apresentaram forte expansão, como Egito, Japão, Vietnã e Etiópia.

O avanço expressivo se refletiu em diferentes frentes do setor. Nos principais destinos turísticos, o fim de ano vem sendo marcado por voos lotados, hotéis com alta taxa de ocupação e intensa movimentação nas praias e polos urbanos. O desempenho também reforçou a importância do mercado interno, que seguiu aquecido ao longo de todo o ano.

Durante cerimônia de posse realizada em dezembro, o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, destacou o papel social do setor no desenvolvimento do país. “O turismo tem que ser do povo, pelo povo e para o povo. Promovendo eventos que geram alegria, emprego e renda. Promovendo o acesso dos nossos belos destinos a quem ganha menos no país, que é a maioria da população. Porque felicidade e alegria não podem ser questão de classe social: têm de ser símbolo da justiça social, da igualdade”, afirmou.

O desempenho brasileiro também foi reconhecido internacionalmente. Segundo o relatório World Tourism Barometer, da ONU Turismo, divulgado em novembro, o Brasil liderou o crescimento das chegadas de turistas estrangeiros entre os principais destinos globais, consolidando sua posição no mapa mundial do turismo.

Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, os números refletem o êxito das estratégias de promoção do país no exterior. “A energia do Brasil contagiou o mundo, provando o sucesso das nossas estratégias de promoção. Somos o país com maior crescimento no turismo internacional em todo o planeta, alcançando um novo patamar de competitividade global. Sentimos o efeito prático desse avanço na geração de emprego e renda para milhares de famílias brasileiras”, avaliou.

O ex-ministro do Turismo, Celso Sabino, também ressaltou o caráter estruturado do crescimento registrado em 2025. “A marca histórica de 9 milhões de turistas estrangeiros é resultado de um trabalho sério, técnico e integrado com todo o setor. O Brasil voltou ao mapa do turismo mundial mais forte e preparado. Esse crescimento impulsiona a economia e reforça o nosso compromisso de fazer do turismo uma das grandes forças do desenvolvimento nacional”, analisou.

Além do aumento no fluxo de visitantes, as receitas do turismo internacional atingiram patamares inéditos. Entre janeiro e novembro, turistas estrangeiros movimentaram US$ 7,17 bilhões na economia brasileira, um avanço de 8,41% na comparação com o mesmo período de 2024. São Paulo liderou como principal porta de entrada, com quase 2,5 milhões de visitantes internacionais, seguido por Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.

A Argentina manteve-se como o maior emissor de turistas para o Brasil, com 3,1 milhões de visitantes em 11 meses, crescimento de 82,1% em relação ao ano anterior. Chile, Estados Unidos, Uruguai e Paraguai completam a lista dos principais mercados emissores.

O turismo doméstico também apresentou números robustos. Nos dez primeiros meses de 2025, 83,2 milhões de passageiros circularam em voos internos, consolidando o Brasil como o quarto maior mercado doméstico de aviação do mundo. Levantamento do Ministério do Turismo, em parceria com a Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados, apontou Fernando de Noronha, Porto de Galinhas e Lençóis Maranhenses entre os destinos que mais despertam o interesse dos brasileiros.

A expansão do setor foi acompanhada por investimentos em infraestrutura e crédito. Mais de 90% da força produtiva do turismo nacional é composta por micro, pequenas e médias empresas, que tiveram apoio do Novo Fundo Geral do Turismo (Fungetur). Desde 2023, foram realizadas 4,99 mil operações, somando R$ 2,34 bilhões em crédito para empreendimentos do setor.

O Cadastro dos Prestadores de Serviço Turístico (Cadastur) também registrou crescimento significativo, alcançando 183 mil empreendimentos cadastrados em todo o país. Esse fortalecimento se refletiu diretamente na geração de renda local. O artesão Simão Bezerra, que atua em Novo Airão, no Amazonas, resume esse impacto ao afirmar: “É através do turismo que nós conseguimos gerar renda para as nossas famílias”.

Outro segmento em alta foi o turismo de negócios. Até outubro de 2025, o faturamento superou R$ 11 bilhões, com destaque para viagens corporativas, hotéis, transporte aéreo e cruzeiros. No mercado de trabalho, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) apontou mais de 1,5 milhão de admissões formais no setor entre janeiro e outubro, com saldo positivo de 90,5 mil novos postos.

A realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém, foi um dos marcos do ano. O evento reforçou a imagem do Brasil como destino sustentável e ampliou a visibilidade internacional do país. Durante a conferência, foi lançada a Trilha Amazônia Atlântica, com 468 quilômetros de extensão, conectando áreas protegidas, comunidades tradicionais e atrativos históricos do Pará.

Na ocasião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a hospitalidade local. “O povo de Belém é um povo extraordinariamente alegre, e qualquer convidado estrangeiro vai se sentir em casa aqui. E nós temos uma culinária invejável. Eu penso que os estrangeiros que estiverem aqui, quando sentarem à mesa e começarem a ver a diversidade da nossa culinária, eles vão sair daqui muito orgulhosos de terem conhecido a cidade e o povo”, declarou.

O calendário de grandes eventos também impulsionou o setor. A Cúpula do BRICS, realizada no Rio de Janeiro, o Carnaval, feiras internacionais, a Fórmula 1 e grandes shows contribuíram para a movimentação econômica. O Carnaval de 2025 reuniu mais de 53 milhões de pessoas e gerou receitas superiores a R$ 12 bilhões. Já o show de Lady Gaga, em Copacabana, teve impacto econômico estimado em R$ 600 milhões, atraindo entre 1,6 milhão e 2 milhões de pessoas.

Com a chegada da alta temporada de verão, o setor aéreo projetou uma oferta recorde. Entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026, estão programados cerca de 150 mil voos e 20 milhões de assentos, crescimento de 15% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear).