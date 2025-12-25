Reveillón no Rio deve reunir 5 milhões de pessoas; Veja a programação

247 - A virada do ano no Rio de Janeiro deve transformar novamente a cidade em um dos maiores polos de celebração do planeta. A expectativa é de que mais de 5 milhões de pessoas participem das festividades espalhadas por diferentes pontos da capital fluminense, com destaque para a orla de Copacabana, que sozinha deve concentrar cerca da metade desse público.

De acordo com dados divulgados pela prefeitura do Rio de Janeiro, o Réveillon carioca tem potencial para movimentar aproximadamente R$ 3,2 bilhões na economia local, um crescimento de 6% em relação ao registrado na virada anterior. O evento consolida-se como a maior celebração de Ano-Novo do mundo em número de participantes e fica atrás apenas do carnaval quando o critério é impacto econômico.

Segundo a Riotur, empresa municipal de turismo, os efeitos do Réveillon se espalham de forma direta por diversos setores estratégicos da economia urbana. Áreas como hospedagem, alimentação, transporte e prestação de serviços costumam registrar aumento expressivo na demanda durante o período, impulsionadas tanto por turistas nacionais e internacionais quanto pelos próprios moradores da cidade.

A programação musical é um dos principais atrativos da festa e será distribuída em diferentes palcos ao longo da orla e de bairros próximos. Em Copacabana, o Palco Rio, principal estrutura montada em frente ao Hotel Copacabana Palace, receberá apresentações de Gilberto Gil e Ney Matogrosso, além de Alcione, João Gomes, Iza, DJ Alok, Belo e a escola de samba Beija-Flor.

Ainda na praia, o Palco Samba, localizado na altura da Rua República do Peru, terá como atrações Roberta Sá, Mart’nália, Diogo Nogueira, o Bloco da Preta e a escola de samba Grande Rio, reforçando a presença do samba e da música popular brasileira na celebração.

Já no bairro do Leme, o Palco Leme será dedicado à música gospel, com apresentações de Midian Lima, Samuel Messias, Thalles Roberto e do grupo de pagode gospel Marcados, ampliando a diversidade de estilos e públicos atendidos pela programação oficial.