Diogo Nogueira foi surpreendido por decisão de Paolla Oliveira de encerrar relacionamento

247 - O cantor Diogo Nogueira foi surpreendido com a decisão de Paolla Oliveira de colocar fim ao relacionamento de quase cinco anos. A separação, anunciada às vésperas das festas de fim de ano, ocorreu justamente no momento em que o sambista intensificava a divulgação de seu novo projeto musical, “Infinito samba”. As informações foram divulgadas pelo Extra, que ouviu pessoas próximas ao casal.

De acordo com a publicação, Diogo ainda alimentava planos profissionais envolvendo Paolla. O artista pretendia contar com a participação da atriz em alguns momentos da turnê comemorativa pelos seus 20 anos de carreira, que começa no dia 1º de março, no Rio de Janeiro, e passa por dez cidades brasileiras. Em entrevista concedida a O Globo no último dia 16, ele chegou a comentar a expectativa pela presença da então namorada: "Se ela não estiver trabalhando, é bem provável que esteja no lançamento e em alguns dos shows", disse na ocasião.

O projeto “Infinito samba” foi lançado oficialmente em 16 de dezembro, no Teatro Rival, com a presença de familiares de Diogo Nogueira. Paolla, porém, não compareceu ao evento. Quatro dias após o lançamento, o sambista viajou para a Bahia para cumprir agenda de shows — já ciente da decisão da atriz de encerrar o namoro. Na madrugada de sábado para domingo, ele se apresentou no Itacaré Samba Festival e, no dia seguinte, abriu o show de Natal em Feira de Santana.

De volta ao Rio de Janeiro no domingo, Diogo participou do aniversário do babalorixá Fabio Nogueira, parente do cantor, acompanhado da irmã, Clarisse Nogueira. O clima era de normalidade, apesar da separação já ter sido definida entre ele e Paolla.

Segundo o Extra, a atriz desejava comunicar o término antes do Natal e da virada do ano. Paolla planejava passar as datas próximas à família, após um ano de trabalho intenso, sobretudo pela construção da personagem Heleninha Roitman na nova versão de Vale tudo. A atriz também desejava iniciar 2026 com um “novo estado civil”, como revelou uma fonte próxima.

O fim do relacionamento não chega a surpreender pessoas do círculo íntimo do casal. Amigos relatam que, nos últimos meses, a relação já não exibia a mesma sintonia dos primeiros anos. O entusiasmo nas aparições públicas teria diminuído, assim como as interações calorosas nas redes sociais.

Enquanto assimila a mudança em sua vida pessoal, Diogo Nogueira mantém uma agenda profissional intensa. No dia 27, ele se apresenta na quadra da Portela. No Réveillon, sobe ao palco na Praia de Copacabana diante de milhões de pessoas. Em 2026, inicia a turnê nacional do “Infinito samba”, com cerca de dez apresentações mensais previstas.

Paolla Oliveira, por sua vez, segue dedicada à família e aos novos projetos pessoais e profissionais. O casal, que sempre manteve discrição em momentos delicados, ainda não deu detalhes adicionais sobre o processo de separação.