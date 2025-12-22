Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam fim do relacionamento

247 - A atriz Paolla Oliveira, de 43 anos, e o cantor Diogo Nogueira, de 44, anunciaram nesta segunda-feira (22) o fim do relacionamento que durou quase cinco anos. A informação foi divulgada pelos próprios artistas por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais, encerrando um dos romances mais acompanhados do meio artístico brasileiro nos últimos anos.

No texto, Paolla e Diogo explicam que a decisão foi tomada de forma madura e consensual, após um processo de reflexão sobre os rumos da relação.

“Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor”, escreveram os dois no início da mensagem compartilhada com os seguidores.

Na sequência, o casal reforçou que não houve um episódio específico que motivasse o término, afastando rumores de conflitos ou rompimentos abruptos. “As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade”, afirmaram.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira também fizeram um pedido direto ao público, solicitando compreensão neste momento de transição pessoal. “Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro. Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade.”

O relacionamento foi assumido publicamente em julho de 2021 e, desde então, os dois passaram a compartilhar com frequência declarações de afeto, momentos de lazer e registros da vida a dois nas redes sociais. A parceria rendeu grande repercussão entre fãs e seguidores, que acompanhavam de perto a trajetória do casal.

Após o anúncio da separação, a publicação recebeu milhares de comentários. Muitos admiradores lamentaram o fim do namoro e expressaram surpresa com a notícia. “Acabou com meu Natal”, escreveu uma seguidora. “Não acredito mais no amor”, comentou outra. Também houve quem reagisse com humor e incredulidade: “Quem deixou?”, questionou uma internauta.